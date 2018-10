Michel Cymes, des débuts difficiles : L'animateur qui ne l'a "pas du tout aidé"

Nouvelle aventure pour Michel Cymes. Ce mercredi 31 octobre 2018, France 2 donnera le coup d'envoi de son émission Ça ne sortira pas d'ici. Un talk show médical au cours duquel l'ORL et animateur préféré des Français recevra des personnalités afin de recueillir leurs confidences. À cette occasion, nos confrères du Parisien l'ont rencontré et sont notamment revenus sur ses premiers pas à la télévision.

Le médecin de 61 ans a fait ses débuts en 1991, dans Télématin. Et il n'en garde pas un très bon souvenir : "Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Je n'avais pas dormi de la nuit, je suis arrivé hyper stressé et l'animateur [William Leymergie, NDLR] ne m'a pas beaucoup aidé. Même pas du tout. C'était très formateur, mais autant vous dire que nous ne sommes pas restés en contact."

Cela ne l'a pas empêché de rester trois ans dans l'émission. Michel Cymes est ensuite allé sur France 5 en 1994 pour animer Qui vive et Attention santé jusqu'en 1997. Un an après, c'est au côté de Marina Carrère d'Encausse et de Benoît Thevenet qu'on le retrouve dans Le Journal de la santé (qui deviendra Le Magazine de la santé).

Le public le retrouvera ensuite sur France Info (jusqu'en 2005) et sur France 2 avec Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain (à partir de 2012). En mai dernier, il a annoncé son départ du Magazine de la santé.