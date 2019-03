Michel Cymes et sa femme Nathalie face à Richard Berry et sa femme Pascale

Comme chaque année, les personnalités se sont pressées pour assister à la nouvelle édition du gala de l'Enfance Majuscule au profit de l'enfance maltraitée. Composée de bénévoles venus d'horizons divers, apolitique et aconfessionnelle, l'association Enfance Majuscule étend ses actions en lien avec les organismes poursuivant les mêmes objectifs.

Sur le photocall de la soirée, on a ainsi pu voir le médecin et animateur télé Michel Cymes, accompagné de sa femme Nathalie. Celui-ci ne pouvait rater l'événement puisqu'il est le parrain de l'association depuis sa création. Une fidélité admirable et qui traverse les années, tout comme celle de l'acteur Richard Berry, parrain du gala venu avec sa femme Pascale Louange. "Comme tous les ans, nous voici à nouveau rassemblés pour cette cause que j'ai l'honneur de parrainer au côté de Patricia Chalon, à qui je rends hommage et qui se bat au quotidien pour les droits des enfants. Chaque année, l'actualité nous livre son lot de tragédies touchant les plus jeunes, nous rappelant que notre combat, malgré plusieurs batailles victorieuses, n'est pas près de s'achever", a d'ailleurs déclaré l'acteur.

Il fallait aussi compter sur la participation de Florent Peyre, l'ex-ministre de la Justice Christiane Taubira, l'ex-ministre de la Santé Roselyne Bachelot, Tonya Kinzinger, Pierre Barbe, Danièle Gilbert, Massimo Gargia, Karine Arsene, Fabienne Amiach ou encore Annabelle Milot, la princesse Maria Pia de Savoie, Hermine de Clermont-Tonnerre, Elisa Servier et sa fille Manon, François-Eric Gendron, Nicole Croisille et son compagnon, Claudia Cardinale, Chantal Thomass, Michèle Alliot-Marie, Monique Raimond, Julie Judd, Valèrie Mairesse, Gabrielle Lazure, Plamen Roussev, Nathalie Garçon, Indra, Grace de Capitani et son son compagnon Jean-Pierre Jacquin, Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier, Marisa Bruni Tedeschi, Fanny Cottençon et son fils Maxime Coggio, Jeanne d'Hauteserre (maire du 8e arrondissement de Paris), Stéphane Jobert, Salim Kechiouche, Pierre Lottin, Karine Fauvet...

Quant à Emmanuelle Boidron, Amanda Scott, Patricia Contreras, Emmanuelle Berne et Jade Geropp, elles ont pu prendre la pose avec le couturier Christophe Guillarmé, qui les a habillées.