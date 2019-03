Michel Cymes : "Pitre", pas exemplaire, "agressif"... L'avis tranché de confrères

On ne présente plus Michel Cymes. Le médecin et chirurgien spécialisé dans l'ORL qui officie sur France Télévision est devenu l'animateur préféré des Français. C'est dans Télé Matin sur France 2 qu'on l'a d'abord découvert dans les années 90. Il est ensuite allé sur France 5 en 1994 pour animer Qui vive et Attention santé jusqu'en 1997. Un an après, c'est au côté de Marina Carrère d'Encausse et de Benoît Thevenet qu'on le retrouve dans Le Journal de la santé (qui deviendra Le Magazine de la santé). Il est aussi aux commandes des Pouvoirs extraordinaires du corps humain (à partir de 2012, avec Adriana Karembeu).

En mai dernier, il a annoncé son départ du Magazine de la santé pour se consacrer à un nouveau projet diffusé à partir de ce mercredi 20 mars 2019. Un talk show médical baptisé Ça ne sortira pas d'ici au cours duquel il recevra des personnalités afin de recueillir leurs confidences. S'il a le public et les célébrités de son côté, le présentateur ne fait pas toujours l'unanimité auprès de ses confrères. L'édition du jour du Parisien en a interrogé quelques-uns et les avis sont en effet mitigés.

Des avis partagés

Patrick Pelloux, président de l'association des médecins urgentistes de France, trouve que Michel Cymes "sert la médecine avec humilité et sans profiter du système pour se valoriser". Un avis positif partagé par Patrick Goldstein, chef de service du Samu régional de Lille, qui le juge "honnête, pertinent et engagé". En revanche, le pneumologue Philippe Even n'a pas été tendre avec son confrère : "Michel Cymes dit souvent n'importe quoi. Ou alors il enfonce des portes ouvertes, comme quand il affirme qu'il faut manger raisonnablement et ne pas se goinfrer. Son discours est d'une grande banalité. Tout ce qu'il touche se transforme en argent, mais il n'y a pas un mot à garder. Je l'ai connu comme externe. À l'époque, il était vif et travaillait sérieusement. Aujourd'hui, il n'honore pas vraiment notre profession. Au contraire, il la dessert. (...) Un médecin, ça exerce dans un cabinet, pas sur un plateau de télévision."

De son côté, François Baumann, médecin spécialiste des pathologies liées au travail, estime que "même s'il est bien documenté", Michel Cymes ne donne pas une bonne image de la profession : "Cette façon qu'a Michel Cymes de se mettre en vedette et de faire le pitre déconsidère l'image médicale. Avec lui, un sujet sérieux devient un spectacle. (...) En poussant la vulgarisation jusqu'à l'extrême, il a franchi la ligne blanche. Fiction [dans Meurtres à..., NDLR], télé, radio, magazines, je suis lassé de l'entendre partout. Il en fait trop, tout ça me gêne, ce n'est pas le seul médecin au monde. Et peu importent les sondages de popularité, pour moi, ce n'est pas un gentil. (...) Il s'est montré agressif en me recevant sur le plateau."

Reste à savoir si Michel Cymes répondra à ces critiques.