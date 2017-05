Michel Field, très critiqué en interne, démissionne de France Télévisions

L'éviction inattendue de David Pujadas, après seize années de bons et loyaux services à la tête du Journal de 20h de France 2, et la polémique qui en a découlé semblent avoir des effets collatéraux.

Comme nos confrères de RTL l'affirment ce 22 mai 2017, Michel Field (62 ans), directeur de l'information de France Télévisions, vient de présenter sa démission à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Il faut dire que le journaliste, déjà désavoué une première fois l'an dernier, était encore la cible de deux motions de défiance (tout comme Delphine Ernotte elle-même) de la part des journalistes du groupe qui fustigeaient ses méthodes.

C'est par ces quelques mots, relayés sur Twitter par Julien Bellver, rédacteur en chef de Puremedias.com, que Michel Field a justifié sa décision : "Par souci d'apaisement, j'ai demandé à la présidente de me relever de mes fonctions de directeur de l'information. Nous avons accompli de belles choses ensemble, du lancement de France Info aux succès de la couverture de la présidentielle en passant par les performances des éditions des magazines de France 2, France 3, du numérique et de la nouvelle offre d'information continue. Je souhaite aux équipes de poursuivre sur cet élan. J'ai été heureux et fier d'avoir travaillé avec vous."