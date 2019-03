Michel Leeb : Sa fille Fanny s'exprime sur son cancer du sein "très agressif"

Interrogée par le site de L'Illustré, la chanteuse Fanny Leeb s'est exprimée avec sincérité sur sa lutte contre un cancer du sein, détecté en décembre dernier. La fille de l'humoriste Michel Leeb, qui a demandé à son frère Tom de lui raser les cheveux, veut faire passer un message de prévention.

Fanny Leeb (33 ans), qui a appris son cancer après avoir été victime d'une maladresse qui lui a fait renverser du thé sur sa poitrine et lui a permis de constater "une petite boule", estime avoir eu "une chance incroyable". Et pour cause, sans cet incident, la maladie aurait pu progresser sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement. C'est ce qui la pousse aujourd'hui à diffuser médiatiquement son combat. "J'ai envie de dire : 'Les filles, palpez vos seins.' Sans cela, à la vitesse à laquelle peut progresser un cancer, il est parfois trop tard lorsqu'on le détecte", dit-elle à L'Illustré.

La chanteuse, installée en Suisse depuis plusieurs années, a donné quelques détails sur sa maladie. "C'est un cancer dit 'triple négatif', très agressif. Sa vitesse de prolifération est très rapide. (...) Pour moi, c'est une chimiothérapie sur plusieurs mois (...) Nous sommes quatre dans une même pièce, séparés par un paravent. Cela dure plusieurs heures", a-t-elle détaillé. Fanny Leeb, qui a récemment signé chez Universal et poste régulièrement des photos d'elle en studio en dépit de la maladie, peut compter sur son clan dans cette épreuve. "La maladie a resserré nos liens (...) Des amis passent me voir, parfois mon frère Tom ou ma soeur Elsa font des allers-retours de Paris. On dédramatise. On déconne beaucoup dans la famille. C'est une de nos caractéristiques...", jure-t-elle.

Si le chemin vers la guérison s'annonce long, Fanny Leeb n'est pas du genre à baisser les bras et veut voir le verre à moitié plein. "Pour moi, c'est un 'pépin'. Ce côté positif est très important. Beaucoup de médecins le disent. J'y crois", ajoute-t-elle.