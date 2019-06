Michel Platini placé en garde à vue, soupçons de corruption...

Convoqué à Nanterre (Hauts-de-Seine) par l'Office anticorruption de la police judiciaire (OCLCIFF), l'ancien président de l'UEFA (2007-2015) s'y est rendu accompagné de son avocat. C'est à ce moment-là que lui a été signifié son placement en garde à vue.

La justice française tente de mettre au clair les conditions litigieuses de l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une enquête préliminaire est conduite depuis 2016 par le Parquet national financier (PNF) pour "corruption privée", "associations de malfaiteurs", "trafic et recel de trafic d'influence", en collaboration avec les autorités judiciaires suisses et américaines. "À Paris, le PNF cherche spécifiquement à déterminer le rôle joué par la France, et ses plus éminents représentants politiques et sportifs, dans la désignation de l'Émirat du Golfe pour accueillir la prochaine Coupe du monde de football", écrit Médiapart. Michel Platine fait donc partie des cibles de cette enquête.

L'ancien numéro 10 et capitaine de l'équipe de France n'en est pas à ses premiers ennuis judiciaires. En décembre 2017, Michel Platini a été suspendu par la Fifa (dont il briguait la présidence) de "toute activité liée au football" pour "violation du code d'éthique". Cette décision de l'instance internationale du football avait fait suite à une enquête sur une somme de 1,8 million d'euros qu'il aurait touchée dans le cadre d'une mission de consultant pour la Fifa. Un versement effectué par l'ancien président de l'instance, Sepp Blatter, en 2011. Cette suspension, qui lui avait fait louper l'Euro 2016 en France, doit prendre fin en octobre prochain.