Michèle Bernier et ses enfants Charlotte et Enzo : "On est des koalas"

Michèle Bernier est l'heureuse maman de deux enfants, nés de ses amours avec Bruno Gaccio : Charlotte (31 ans) et Enzo (22 ans). L'invitée du nouveau numéro d'Une ambition intime (M6) a évoqué son rôle de mère. Ses enfant n'ont, de leur côté, pas tari d'éloges à son propos.

"Je crois vraiment qu'elle a eu envie de créer avec sa fille les mêmes rapports qu'elle a eus avec sa maman. Je crois qu'elle y est arrivée car on s'entend très bien et qu'on s'aime beaucoup et qu'on se le dit tout le temps. On est une famille de koalas. Ça fait con de dire ça, mais ma maman, elle est vraiment top", déclare Charlotte face à la caméra. C'est ensuite au tour d'Enzo de complimenter la comédienne : "Elle a ce don d'apporter du bonheur même dans la tristesse. Si je dis qu'elle est parfaite, ce n'est pas très objectif mais je le pense fortement."

Émue d'entendre ses enfants parler d'elle ainsi, l'invitée de Karine Le Marchand a confirmé leur rapport fusionnel : "C'est un tel lien. Charlotte dit qu'on est des koalas et c'est vrai. On est ensemble. Avec Charlotte, on finit la même phrase. Quand je suis avec Enzo, je sais qu'on va rire de la même chose. C'est un truc de dingue et ça a toujours été comme ça. C'est passionnel."

Peut-être est-ce à cause du suicide de sa propre mère que Michèle Bernier est une mère si présente. En tout cas, elle a toujours pris soin à ne jamais délaisser ses enfants pour son travail. Sa fille témoigne : "C'était une maman sur les routes et en tournage mais qui était tout le temps présente. Quand elle pouvait rentrer pour une nuit et être là le matin pour le petit déjeuner, elle le faisait. De toute façon, elle appelait tous les soirs lorsqu'elle était au théâtre ou en tournée en province. Elle a toujours tout fait pour être présente et être aussi l'actrice principale de nos vies." Michèle Bernier a pourtant longtemps culpabilisé de ne pas passer autant de temps qu'elle le souhaitait avec ses enfants. Un sentiment qui appartient au passé puisque le clan n'a jamais été aussi soudé qu'aujourd'hui.