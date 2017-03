Michèle Bernier, femme à hommes assumée : "Je n'ai jamais cessé de séduire"

Réputée pour son franc-parler, la pétillante Michèle Bernier (actuellement à l'affiche de Folle Amanda au théâtre Antoine à Paris) a répondu cette semaine aux questions du magazine Gala pour une "interview séduction" lors de laquelle elle est longuement revenue sur ses relations avec les hommes ou encore sur ses histoires d'amour.

Femme amoureuse de l'amour, l'humoriste de 60 ans a ainsi confié qu'elle était actuellement célibataire après plusieurs romances, dont certaines lui ont fait "perdre du temps". "En ce moment, il ne se passe rien. J'ai un peu de mal à rencontrer mon alter ego. (...) J'ai fait pas mal de rencontres qui n'ont pas été concluantes. (...) Je ne veux plus perdre de temps. Je voudrais une histoire d'amour pour la vie. Je ne veux plus me tromper. J'ai parfois fait des erreurs monumentales", a-t-elle glissé.

Lancée, Michèle Bernier est revenue sur son idylle avec un "aristocrate dont la famille était étroite d'esprit". Décidée à donner une chance à cette histoire au début, elle a vite compris qu'elle n'était pas elle-même en fréquentant cet homme. "Je le voyais militer contre le mariage pour tous ou aller à la messe, cela a fini par me donner de l'urticaire, moi la fille du Professeur Choron. Je suis athée, je ne peux pas faire ce grand écart-là. J'ai aussi connu un restaurateur très beau garçon, mais papillonnant. Je ne supportais pas", a-t-elle poursuivi.

Les régimes, ça ne sert à rien

L'ex-compagne de Bruno Gaccio s'est aussi remémoré leur belle histoire qui a duré quinze années. "On ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Je ne l'oublierai jamais. Mais il n'a pas été le seul homme de ma vie. Je n'ai jamais cessé de séduire", a-t-elle malicieusement ajouté.

Pour finir, Michèle Bernier a évoqué son poids, affirmant qu'elle en avait définitivement fini avec les régimes. "Complètement. Je m'accepte. Je suis très gourmande. Les régimes, ça ne sert à rien. Comme dit ma copine Charlotte de Turckheim : 'Ça ne marche jamais, la preuve, il n'y a que les grosses qui en font.' De toutes façons, j'ai tout essayé. (...) On a le droit d'être ce qu'on est sans chercher constamment à se justifier. Nous sommes dans un monde où on doit tous se ressembler, avec les mêmes seins, le même nez. Eh bien non ! Je prends le contre-pied", a-t-elle courageusement conclu.

