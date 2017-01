Folle Amanda – Michèle Bernier et Arielle Dombasle, duo de choc sur les planches

Du 13 au 22 janvier, le Théâtre de Paris accueillera les 10 représentations exceptionnelles de la pièce Folle Amanda. Sur scène ? Michèle Bernier et Arielle Dombasle. La première est particulièrement ravie de reprendre un rôle joué par Jacqueline Maillan et d'en faire aussi profiter les téléspectateurs puisque la pièce sera diffusée le 21 janvier sur TF1 à 20H55.

Michèle Bernier ne cache pas que ce projet, c'est elle qui en est en partie à l'origine. "TF1 voulait fêter les 50 ans d'Au théâtre ce soir [un célèbre programme arrêté en 1986, ndlr] et m'a demandé d'y participer. J'ai soufflé le titre Folle Amanda parce que j'ai toujours aimé ce personnage et cette pièce : il ne s'agit pas d'une histoire avec un amant dans le placard !", dit-elle à TV Grandes Chaînes. Cette pièce, qu'elle juge comme faisant partie "des classiques", sera proche de l'originale, portée par Jacqueline Maillan et elle fera ainsi comme la regrettée comédienne à l'époque : elle déboulera en serviette de bain !

Avec cette pièce, Michèle Bernier se retrouve dans la peau du personnage principal. "Elle aime la vie, et je suis un peu comme ça. Elle fait partie de ces femmes qui ont l'air de bulldozers mais qui, quand elles sont amoureuses, sont finalement prêtes à tout", dit-elle. Elle partage aussi avec le personnage un côté très dépensière mais pour faire plaisir aux autres. Avec Amanda, elle se sent également en phase avec une de ses répliques. "Comme dit Amanda : 'Il n'y a rien de plus beau que l'amour'", cite-t-elle. Actuellement, la star sort d'une histoire terminée mais ne baisse pas les bras. "Je trouve extraordinaire de traverser la vie à deux parce qu'on s'aime...", s'émeut-elle.

Sur scène, Michèle Bernier donnera la réplique à Patrick Braoudé, Pierre Cassignard, Philippe Lelièvre mais aussi et surtout Arielle Dombasle. "Elle est parfaite pour le rôle. Notre amitié date du téléfilm Les Frangines. Elle est hors mode et se moque de ce que l'on pense d'elle. Elle est libre, intelligente, cultivée et très gentille !", dit-elle.

L'interview de Michèle Bernier à est lire dans TV Grandes Chaînes, en kiosques le 9 janvier 2017

Thomas Montet