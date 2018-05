Michèle Laroque, son couple avec François Baroin : Agacée, elle mouche Ardisson

Samedi 19 mai, Michèle Laroque était l'invitée de Salut Les Terriens. Un plateau télé que la réalisatrice et actrice de Brillantissime connaît bien, pour l'avoir fréquenté à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs ce que Thierry Ardisson rappelle au détour d'un magnéto sur une précédente venue de la comédienne. À l'époque, elle était interrogée sur François Baroin, son compagnon et "celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom" selon Ardisson, en référence au surnom de Voldemort dans Harry Potter.

Et déjà à l'époque, Michèle Laroque esquivait les questions avec le sourire. "J'ai jamais autant ramé que ce jour-là", se souvient l'homme en noir. Moins amusée, l'ex-partenaire de scène de Pierre Palmade réplique cash. "Mais c'est vous qu'est-ce qui vous a pris... Parce que j'ai vraiment rien à dire là-dessus", lâche-t-elle avec un brin de nonchalance. Fidèle à lui-même, Ardisson a tenté de comprendre pourquoi. "Quand t'as envie d'en parler c'est très bien, mais moi j'ai vraiment rien à dire là-dessus. C'est pas un choix que j'ai fait pour le public", tente-t-elle d'en finir.

En couple depuis l'été 2008 avec l'ancien homme politique reconverti avocat, Michèle Laroque n'a jamais été très loquace sur sa vie de couple. Pas plus qu'ils n'apparaissaient ensemble sur les tapis rouges d'ailleurs. L'an dernier, interrogée sur une possible rupture, Michèle Laroque avait mis les points sur les "i". "J'adore qu'on se pose la question. Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble. Je suis ravie de brouiller les pistes, cela signifie que notre style de vie fonctionne bien", a-t-elle confié avant d'ajouter : "Oui nous sommes toujours ensemble et tout va bien".