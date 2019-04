Michèle Torr et Christophe : Les anciens amants réconciliés après 50 ans !

Entre Michèle Torr (72 ans) et Christophe (73 ans), brièvement amants dans les années 1960, les choses se sont mal terminées alors même qu'ils ont eu un fils ensemble, Romain, né en juin 1967. Si les détails de leur brouille n'ont jamais été dévoilés, les deux artistes ont toujours pris soin de s'éviter jusqu'au 2 avril dernier...

Invités par Marcel Amont qui fêtait son anniversaire à l'Alhambra, Michèle Torr et Christophe se sont retrouvés dans les coulisses. "Selon des proches présents ce soir-là, c'est la chanteuse qui aurait fait le premier pas. Assis l'un à côté de l'autre, ils se sont alors rappelés de vieux souvenirs et leur sourires trahissaient une complicité retrouvée", écrit le magazine France dimanche, témoin privilégié de l'ancien couple qui était d'ailleurs déjà présent à la clinique, à la naissance de Romain ! "J'étais fou de joie. Michèle était ravissante dans son lit. Je me suis approché et je l'ai embrassée sur le front. Et puis je me suis penché sur le berceau. C'était mon fils", avait à l'époque confessé le chanteur au magazine. Malheureusement, toujours fâchée contre son ex-compagnon, Michèle Torr lui indique qu'elle souhaite élever seule l'enfant sans toutefois lui interdire de le voir. Le chanteur finira par prendre la poudre d'escampette sans revoir son fils et sans le reconnaître à l'état civil...

Michèle Torr a donc élevé du mieux qu'elle a pu son fils Romain, lequel souffre depuis des années de sclérose en plaques. Ensemble, ils ont lancé l'association SEP qui vient en aide à ceux qui souffrent de la même maladie. Si Romain n'a donc jamais pu compter sur la présence de Christophe dans sa vie, une interview donnée par le chanteur en 2012 au site de Brain dans laquelle il évoquait sa paternité, lui a toutefois mis du baume au coeur. "C'est une reconnaissance. Quand il en a parlé, j'ai apprécié parce que, à un moment, même si on a été accompagné par un bon papa [Jean Vidal, ancien mari de Michèle, NDLR], on a envie de connaître son père biologique", disait la chanteuse à France dimanche.

Nul doute que le récent rapprochement entre les deux artistes devrait aussi faciliter un rapprochement entre le père et le fils...

Thomas Montet