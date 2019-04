Marcel Amont fête ses 90 ans : Les stars au rendez-vous à ses côtés sur scène

Le 2 avril 2019, avec 24 heures de retard, Marcel Amont a célébré sur scène son 90e anniversaire. Ce géant du music-hall proposait un spectacle dans lequel il se racontait et chantait ses grands standards, mis en scène par Éric Théobald et accompagné par le piano de Léandro Aconcha.

Au terme de son spectacle parcourant l'ensemble de son immense carrière, Marcel Amont a eu la surprise de voir Bernard Montiel monter sur scène pour lui rendre hommage. Une grande pièce montée et ses bougies ont alors fait leur apparition et Marcel Amont a été rejoint par de très nombreuses personnalités : chanteurs ou amuseurs, comme lui. Laurent Baffie, François Morel, Georges Chelon, Bernard Menez, Christophe, Michèle Torr, Pierre Douglas, le jeune papa Gérard Darmon, Denise Fabre, Serge Lama, Raphaël Mezrahi, Nicoletta, André Bercoff, Gérard Lenorman, Maxime Le Forestier, Popeck et Alex Vizorek (animateur sur France Inter et présentateur des Molières 2019) ont tous entouré la star de la soirée pour l'occasion.

Après le spectacle, ils se sont retrouvés en coulisses pour embrasser l'artiste. Parmi les invités, son dernier fils Matthias, qu'il a eu, comme sa fille Romélie, avec Marlène Laborde, tandis que de son premier mariage sont nés Katia et Alexis.

Soixante et onze ans de carrière

C'est en voyant sur scène Yves Montand, en 1948, que Marcel Amont décide, lui aussi, de faire du spectacle son métier. Après les petites salles de Bordeaux, où il est né, il se rend à Paris. Il assure très vite les premières parties de grands artistes comme Edith Piaf et remporte notamment le prestigieux Prix de l'académie Charles Cros. À partir de la fin des années 1950, il enchaîne les succès musicaux, comme Tout doux tout doucement ou Bleu Blanc Blond, mais aussi sur le petit et le grand écran. C'est un amuseur, mais le talent de Marcel Amont lui apporte la bienveillance d'autres grands artistes comme "Charles Aznavour qui lui écrit l'immense succès Le Mexicain, Georges Brassens qui lui offre la chanson Le Chapeau de Mireille, ou encore Claude Nougaro Le Jazz et la Java et Le Tango des jumeaux", résumait tout récemment France Bleu.

Pour ce 90e anniversaire, Marcel Amont a publié un nouvel album de duos intitulé Par-dessus l'épaule. Il y reprend ses plus grands succès comme Le Mexicain en compagnie du regretté Aznavour, de Francis Cabrel, Alain Souchon, Maxime Le Forestier, François Morel ou encore Aldebert...