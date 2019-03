Gérard Darmon papa à 69 ans : "Des années que ma femme et moi tentions..."

Comme il l'avait déclaré sur les ondes de RMC le mois dernier, le comédien sait qu'une fois qu'il ne sera plus sur terre, sa fille Léna aura toujours sa famille, ses frère et soeurs, une maman plus jeune, et qu'elle sera toujours entourée. Il cite également l'exemple de Jean-Paul Belmondo qui avait son âge quand sa petite dernière, Stella, est née : "Elle a aujourd'hui 15 ans et quand on les voit ensemble, on perçoit tout l'amour qui existe entre eux." De plus, il ajoute qu'il ne s'est senti adulte qu'à partir de 40 ans, ce qui a fait de lui un père bien différent de celui qu'il a été pour son aînée, Virginie : "On ne devrait pas faire d'enfant avant !"

En couple avec Christine depuis 2000, l'animateur (avec d'autres) de Burger Quiz et auteur du livre Le Dictionnaire de ma vie est devenu papa en 2017 de la petite Lena, qui le rend complètement gaga. La fillette a rejoint une fratrie composée de Virginie Darmon (50 ans), née de sa relation avec Nicole Recoules, ainsi que Jules (21 ans) et Sarah (24 ans) – qu'il a récemment montrée en photo sur Instagram –, dont la maman est Mathilda May.

