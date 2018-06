Jean-Paul Belmondo en famille avec sa fille Stella et sa petite-fille Annabelle

Plutôt rare dans l'espace public, Jean-Paul Belmondo a pourtant enchaîné deux sorties coup sur coup du côté de Roland-Garros. Croisé à la Porte d'Auteuil le 8 juin, notre Bébel national a récidivé ce dimanche 10 juin pour assister à la finale du tournoi masculin.

Toujours accompagné du fidèle Charles Gérard, l'iconique acteur français était bien entouré. Assis au côté de son ami de toujours, mais aussi d'Isabelle Huppert, L'As des As a profité du spectacle offert par les deux finalistes de cette édition 2018, Rafael Nadal et Dominic Thiem. L'Espagnol et N°1 mondial n'a fait qu'une bouchée du 7e au classement ATP, le Suisse Dominic Thiem (6-4 / 6-3 / 6-2).

Non loin de l'acteur de 85 ans, d'autres Belmondo étaient de la partie. Annabelle, la petite-fille du comédien (âgée de 30 ans, elle est la fille de Florence, la deuxième fille de l'acteur français) était dans les tribunes VIP aux côtés de sa cousine, la toute jeune Stella (14 ans). La petite lolita, qui semble être déjà à son aise lorsqu'il s'agit de poser devant un objectif, s'offrait là sa deuxième visite à Roland-Garros puisqu'elle était déjà venue avec sa mère Natty, le 30 mai. Complices, Stella et la superbe Annabelle ont aimanté les regards.