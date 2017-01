Annabelle Belmondo sur les pas de son grand-père : "Bientôt" le cinéma

Avec un nom comme Belmondo, les portes s'ouvrent facilement, encore faut-il que les propositions plaisent. Soumise à une interview mode dans les pages du magazine Gala, Annabelle Belmondo, petite-fille de Jean-Paul Belmondo, annonce une grande nouvelle : elle va bientôt faire ses premiers pas au cinéma. Un univers qui ne lui est pas vraiment inconnu. "Je viens de lire un scénario que j'aime beaucoup, et je vais sûrement tenter l'aventure !", s'enthousiasme la magnifique jeune femme de 28 ans, dont la mère est Florence Belmondo - fille de Bébel et d'Elodie Constant.

Après avoir vécu de longues années en Californie, avoir suivi des études de journalisme et de communication à Los Angeles, Annabelle Belmondo s'est installée à Paris il y a quatre ans. De quoi lui permettre de se sentir "autant française qu'américaine".

Son installation dans la capitale lui offre, en revanche, l'opportunité de revoir plus régulièrement son grand-père, qu'elle a" toujours su très aimé et respecté par le public". "Mais, ayant grandi aux Etats-Unis, même si je savais qu'il était connu, j'étais imprégnée d'une autre culture. Pour moi, il était plus papy qu'acteur", avoue Annabelle à Gala. Se sentant plus proche du côté maternelle de sa famille, elle a repris le nom de sa maman, Belmondo donc, et abandonné Walters.

Complice avec son "papy", elle partage de nombreux points communs avec lui : "Nous adorons rire. Nous sommes plutôt positifs et optimistes, souvent de bonne humeur. J'ai aussi hérité de sa passion pour les voyages, le soleil et la mer", énumère-t-elle.

En novembre dernier, Annabelle Belmondo provoquait un buzz retentissant en s'affichant en tenue d'Eve sur Instagram. Elle ne voit pourtant pas autrement les réseaux sociaux que comme "un outil de travail", et un moyen de garder le contact avec ses amis de Los Angeles.

L'intégralité de l'interview d'Annabelle Belmondo est à retrouver dans Gala en kiosques le 11 janvier 2017.