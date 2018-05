Nolwenn Leroy : Son retour éclatant dans les tribunes de Roland-Garros

Pour assister à cette nouvelle journée du tournois de Roland-Garros, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement pour voir Benoît Paire, Novak Djokovic ou Alizé Cornet se qualifier pour le prochain tour des Internationaux de France. Ce 30 mai 2018, chanteurs et comédiens ont fait une arrivée remarquée au village, prenant le temps de poser devant les photographes avant de rejoindre les gradins.

À lire aussi Princesse Marie : Retour en France éclatant pour les 70 ans de l'UNESCO

Nolwenn Leroy est apparue radieuse en jean, baskets et chemise parfaitement dans le thème. La chanteuse de 35 ans qui alterne entre enregistrements studio et concerts pour son Gemme Tour s'est accordée une pause sportive. L'interprète est une habituée du tournois puisqu'elle y a souvent assisté au côté de son compagnon Arnaud Clément, tennisman retraité et ancien capitaine de l'équipe de France pour la Coupe Davis.

Autres personnalités adeptes de Roland-Garros, Natty Belmondo et sa fille Stella, 14 ans, ont naturellement pris part à cette nouvelle édition 2018. La dernière fille de Jean-Paul Belmondo était à ses côtés il y a quelques jours à peine dans le sud de la France, profitant d'une virée au restaurant. Mère et fille ont ainsi pu croiser le jeune papa Jeff Panacloc, Céline Géraud, Philippe Bas, Jonathan Lambert, Sylvain Wiltord ou Elie Chouraqui. Retour sur les arrivées en images.