Gérard Darmon fier de sa fille Sarah, superbe jeune diplômée de 24 ans !

Sur le compte Instagram de la charmante Sarah au grand sourire communicatif, on découvre un peu de sa personnalité. Sa maman comédienne avait parlé de ses enfants en 2015 pour La Parisienne : "Ils s'accomplissent dans d'autres univers. Je les ai élevés en tenant compte de l'altérité et en les poussant à faire leur chemin sans idées préconçues." Sarah Darmon n'a manifestement pas suivi la voie de la comédie, malgré un charisme visible sur Instagram. En couple avec un certain Pablo, elle aime voyager et ne cache pas sa gourmandise, à coups de stories gastronomiques ! Une jeune femme solaire, proche de sa famille et souvent entourée d'une joyeuse bande de copines.