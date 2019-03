Nicolas Aznavour et son épouse : Le combat de Charles entre de bonnes mains

L'héritage de Charles Aznavour, mort le 1er octobre 2018, n'est pas seulement constitué de ses chansons, de ses livres ou de ses films. Son combat pour l'Arménie occupait une grande partie de son temps, notamment grâce à la Fondation Aznavour créée en 2016 avec son plus jeune fils, Nicolas. Né en 1977, Nicolas Aznavour poursuit cette action pour le développement et l'implantation de programmes éducatifs, sociaux et culturels en Arménie, avec l'aide précieuse de son épouse Kristina Sarkisyan, CEO de la fondation.

Mercredi 27 mars 2019, au Sénat dans le 6e arrondissement de Paris, Nicolas Aznavour a reçu la médaille d'or de la Ligue universelle du bien public pour son engagement philanthropique. Le fils du chanteur était bien sûr accompagné de son épouse. En présence du vice-président de la Ligue, monsieur Ming Boupha, Nicolas Aznavour a reçu son diplôme des mains du chanteur Grégory Bakian. Ce dernier connaît bien la famille Aznavour puisque Misha, grand frère de Nicolas, est son éditeur et parrain musical. Grégory avait eu aussi la joie de rencontrer le grand Charles qui lui avait offert une très belle chanson, intitulée L'Adolescence.

Il y a les activités de la fondation à travers l'Arménie mais aussi la Maison Charles-Aznavour à Erevan, capitale du pays. Ce centre culturel rend hommage à la carrière de l'artiste. C'est aussi un lieu de rencontre et d'échange qui promeut la langue française en Arménie. En octobre 2018, quelques jours après l'hommage national rendu à Charles Aznavour dans la cour des Invalides, le président Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron ont profité de leur visite officielle en Arménie pour visiter, en compagnie de Nicolas Aznavour, cette institution d'Erevan en pleine expansion. Sur Twitter, le président avait eu alors quelques mots pour célébrer la mémoire de l'interprète d'Emmenez-moi : "Charles Aznavour devait être avec nous à Erevan aujourd'hui. Ce devait être un rendez-vous avec sa chère Arménie mais aussi avec la langue française. Il avait une passion pour elle, il a travaillé sur les mots toute sa vie. Il a fini par devenir un des plus grands ambassadeurs de la langue française dans le monde. Charles Aznavour continuera d'être le trait d'union entre la France et l'Arménie grâce à ce lieu de transmission et de culture." Nicolas Aznavour et son épouse Kristina Sarkisyan oeuvrent à faire vivre ce trait d'union.