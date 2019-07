Michèle Torr, sa rupture avec Jean-Pierre Murzilli : "Humiliations, insultes..."

Le 17 mai 2019, Michèle Torr révélait à ses fans qu'elle se séparait de son mari depuis vingt-quatre ans, Jean-Pierre Murizilli, lors d'une interview à Nice-Matin. "J'ai été bouleversée par un reportage que j'ai vu sur les pervers narcissiques, et par le parcours des femmes qui témoignaient. Je me suis sentie proche d'elles", expliquait la chanteuse de 72 ans. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Je vais bien, Michèle Torr a accordé une interview au magazine Nous deux, où elle a une fois de plus évoqué l'emprise toxique de son ancien compagnon.

"J'ai cessé d'accepter l'inacceptable"

Des maux qu'elle a couchés sur papier, notamment avec sa chanson Je n'ai pas le temps. "J'ai reçu en plein coeur les témoignages de femmes maltraitées, victimes de pervers narcissiques. Et soudain, je me suis reconnue. J'ai été très secouée et, dans la foulée, j'ai écris le texte de Je n'ai pas le temps. (...) J'ai identifié la souffrance que je portais et la violence que je subissais depuis des années. Quelque chose s'est débloqué en moi et j'ai quitté celui dont je partageais la vie", explique-t-elle à l'hebdomadaire.

Une chanson libératrice, avec des paroles fortes. "J'étais esclave et maltraitée" ou encore "Il n'y a pas d'amour sans respect", phrase qu'elle a empruntée à soeur Emmanuelle. "C'est ma façon de dire que j'ai cessé d'accepter l'inacceptable, les humiliations, les insultes... J'ai remis les compteurs à zéro et je ne suis plus la chose de qui que ce soit", poursuit Michèle Torr.

Aujourd'hui, l'artiste est une femme heureuse et indépendante. "Je refais les choses seule, c'est la première fois depuis plus de vingt ans. Je me sens plus cool et généreuse. (...) Je prends le temps de vivre, de voir mes amis, mes enfants, mes petits-enfants. Avant, j'étais déprimée, je cherchais des prétextes pour rester dans mon coin, me dérober, ne pas voir les gens. En un mot, je suis libre, c'est une vraie renaissance", ajoute Michèle Torr. On lui souhaite le meilleur.

Michèle Torr avait épousé Jean-Pierre Murzilli en 1995. Ils avaient divorcé en 1997 mais vivaient toujours ensemble.