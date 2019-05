Michèle Torr quitte Jean Pierre Murzilli après 24 ans de relation

Michèle Torr entame un autre chapitre de sa vie. Une nouvelle histoire qui se traduit aujourd'hui par la sortie d'un nouvel album, Je vais bien. Ce retour a été motivé par un grand changement dans la vie de la chanteuse : sa séparation avec son mari de longue date, Jean-Pierre Murzilli. "Parfois des choses vous bousculent, vous secouent. J'ai vécu une séparation, et rapidement, l'envie d'écrire est revenue", a-t-elle expliqué à Nice-Matin, le 17 mai 2019.

Il faut dire qu'en 24 ans de vie commune, Michèle Torr et Jean Pierre Murzilli jouaient au jeu du "je t'aime, moi non plus". Mariés en 1995 pour se séparer deux ans plus tard, avant de se rabibocher quelques années après, les deux ont connu des problèmes plus graves en 2010. La chanteuse avait porté plainte contre son mari pour violences conjugales. "Les scènes de ménage entre Jean-Pierre et moi sont fréquentes, mais le bonheur est au rendez-vous", déclarait l'interprète d'Emmène-moi danser ce soir. À l'époque, elle lui avait trouvé une excuse. "Jean-Pierre prend des médicaments car sa jambe le fait beaucoup souffrir. Or, l'alcool et les médicaments ne font pas bon ménage, et ce jour-là il avait bu plus que de raison... Je vais essayer de lui pardonner. Il m'a promis que cela ne se reproduirait pas", confiait-elle à l'époque à France Dimanche.

Après des années, Michèle Torr a finalement vu le vrai visage de son ex-mari. "J'ai été bouleversée par un reportage que j'ai vu sur les pervers narcissiques, et par le parcours des femmes qui témoignaient. Je me suis sentie proche d'elles", explique t-elle aujourd'hui à Nice-Matin. On lui souhaite le meilleur.