Michèle Torr : Son mari amputé et hospitalisé après une grave infection...

Nouveau coup dur pour Michèle Torr, qui tente malgré les nombreuses épreuves de rester optimiste. Contactée par le magazine France Dimanche pour une interview publiée ce vendredi 17 août 2018, la chanteuse de 71 ans a donné des nouvelles de son mari.

Souffrant de graves soucis de santé depuis de longues années, lui qui avait notamment des problèmes pour se déplacer avec un genou et une hanche en mauvais état, Jean-Pierre a finalement été contraint de subir l'opération qu'il redoutait tant : l'amputation de sa jambe gauche. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "Ce n'était pas facile, très douloureux même, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. L'intervention a donc eu lieu début juillet, à Marseille. Hélas, comme s'il n'avait pas déjà eu sa part de malheurs, pour ne rien arranger, il a contracté un staphylocoque [bactérie provoquant des infections nosocomiales, NDLR] durant l'opération", a-t-elle expliqué.

Ce n'est pas gagné, il a toujours de la fièvre...

Déjà très affecté, Jean-Pierre a donc dû subir une nouvelle opération trois jours plus tard "afin de supprimer un maximum du foyer infectieux". Le chemin de la guérison s'annonce long. "Son traitement antibiotique a été changé plusieurs fois et on l'a même alourdi. Au lieu de lui faire avaler des cachets, on lui administre désormais les produits directement via un cathéter place sous la peau. Néanmoins, pour l'instant, ce n'est pas gagné, il a toujours de la fièvre. Il ne sortira pas de l'hôpital tant que cette infection ne sera pas soignée", a-t-elle ajouté.

Pour autant, Michèle Torr et son mari unissent leurs forces pour garder le moral. L'interprète du tube Emmène-moi danser ce soir se rend régulièrement au chevet de Jean-Pierre pour lui apporter ses plats préférés. "Il est très fort, et lui qui était un grand sportif garde à l'esprit l'exemple des athlètes qui ont connu ce genre d'épreuves et s'en sont sortis. Même s'il trouve le temps long, il reste combattif et optimiste", a-t-elle conclu.

