Michelle Branch recasée : La chanteuse in love d'un musicien "incroyable"

Elle a connu l'échec d'un mariage et le passage par la case divorce, une épreuve délicate qui n'a pourtant pas ébranlé sa foi en l'amour. Officiellement divorcée de Teddy Landau depuis novembre 2015, la chanteuse américaine de 33 ans révélée grâce au tube Everywhere est de nouveau impliquée dans une relation sérieuse sur laquelle elle se confie à People.

Si tout a commencé par une collaboration artistique avec Patrick Carney, le batteur du groupe The Black Keys, leur proximité musicale s'est peu à peu transformée en histoire d'amour comme elle l'évoque dans son nouvel album Hopeless Romantic : "Il y a des chansons sur le moment où j'ai réalisé que j'allais divorcer et sur celui où je suis tombée amoureuse de Patrick." Leur première rencontre remonte à février 2015 lorsque leurs routes se croisent pendant une soirée organisée en marge des Grammy Awards. Soutenue par Patrick Carney pour la sortie de son nouvel album, lâchée par son ancienne maison de disques, la chanteuse n'a que de doux mots à son égard : "Je n'aurais jamais pu espérer quelqu'un d'aussi encourageant. C'est un être incroyable."

Preuve que leur histoire s'inscrit dans la durée, Michelle Branch a déménagé à Nashville (Texas) pour s'installer dans la maison de son nouvel amoureux en juin 2016 avec sa fille de 11 ans Owen Isabelle née de son mariage avec Teddy Lanau. Un déménagement que son ex-mari n'a pas vu d'un mauvais oeil parce qu'ils sont restés en très bons termes après leur rupture survenue après onze ans d'amour. "J'ai la chance d'avoir un ex-mari merveilleux et je sais que tous ceux qui sont dans ma situation ne peuvent pas en dire autant. Il a dix-neuf ans de plus que moi. Tout le monde se lance dans une relation avec les meilleures intentions et nous nous sommes éloignés en grandissant", admet-elle. À nouveau posée, Michelle Branch se félicite d'être épanouie grâce à sa "famille moderne". Elle partira en tournée cet été avec son nouvel amour Patrick et son groupe The Black Keys pour défendre ses nouveaux titres.