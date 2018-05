Michelle Hunziker : Complicité intense avec sa fille Aurora Ramazzotti

A 41 ans, Michelle Hunziker est une maman pleinement épanouie. Pour preuve, la prestation assurée par l'animatrice télé, actrice et mannequin suisse-italien le 3 mai 2018 lors de la présentation de l'émission Vuoi Scommettere organisée à Milan. La ravissante blonde n'y a pas assisté seule mais accompagnée de son aînée, Aurora Ramazzotti, 20 ans. Mère et fille ont incarné un duo très coloré.

Tandis que Michelle Hunziker portait un ensemble bleu électrique portée avec une paire d'escarpins rouges, sa fille (née de son mariage avec le célèbre chanteur italien Eros Ramazzotti) a opté pour une longue robe rouge et rose fluide associée à une paire de bottines à talons rose fluo. Michelle Hunziker et Aurora Ramazzotti se montrent fréquemment ensemble, n'hésitant pas à chahuter en public. Une complicité à nouveau vivement exprimée le 3 mai dernier. Mère et fille ont ainsi partagé accolades et tendres baisers devant les photographes. Cet amour fusionnel pour son aînée, Michelle Hunziker l'exprime également sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Du côté de son papa, bien moins de photo à deux, le chanteur italien de 54 ans préférant poser avec sa ravissante et très jeune épouse Marica Pellegrinelli, 29 ans, à qui il est uni depuis 2014.