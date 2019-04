Michelle Obama à Paris : message poignant après l'incendie de Notre-Dame

Michelle Obama sillonne l'Europe avec son "Book Tour". L'ex-First Lady de 55 ans s'est arrêtée le 16 avril 2019 à l'AccorHotels Arena, qu'elle avait réservé pour une nouvelle conférence. Il y a bien évidemment été question de son livre Becoming (Devenir dans sa version française), sorti en novembre 2018, mais aussi d'une triste actualité.

Acclamée par les milliers de spectateurs de l'arène parisienne, l'épouse de l'ancien président des États-Unis Barack Obama a débuté sa conférence en évoquant Notre-de-Dame Paris et l'incendie qui a en partie ravagé la célèbre cathédrale le 15 avril 2019. "Notre-Dame sera reconstruite !", a-t-elle lancé au public, invitant les Français à être "forts" et à avoir la foi.

Michelle Obama a raconté comment elle avait appris la terrible nouvelle de l'incendie, alors qu'elle se trouvait déjà à Paris : "On était sur la route et notre chauffeur nous a dit : 'Notre-Dame est en train de brûler.' Je me suis dit 'Mais vous rigolez'. Vous espérez toujours que c'est un incendie à côté, impossible d'imaginer qu'on verrait la flèche tomber. Ça ne m'a pas vraiment touchée jusqu'à ce que je voie ces images que vous avez tous vues." Michelle Obama s'est ensuite sur la péniche d'Alain Ducasse, Ducasse sur Seine, arrimée sur les bords de Seine comme le rapporte TMZ, images à l'appui.