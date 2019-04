Michelle et Barack Obama : L'incroyable business qui leur rapporte des millions

Jamais les mémoires d'une ancienne première dame n'avaient autant cartonné. Depuis la sortie de Becoming en novembre 2018 (Devenir dans sa version française) de Michelle Obama, plus de 10 millions d'exemplaires se sont écoulés. Un succès qui participe largement au fait que la fortune de Barack Obama et son épouse est entre 30 et 100 supérieure à celle qu'ils possédaient à leur arrivée à la Maison Blanche en 2008.

Dans son édition du 13 avril 2019, M, le supplément du Monde avance que cette impressionnante augmentation se chiffrerait entre 40 et 135 millions de dollars. Certes, la fourchette est colossalement large, mais elle reflète malgré tout un fait : Michelle et Barack Obama, 55 et 57 ans, forment un couple de business.

Alors que l'ancien président des États-Unis touche 200 000 dollars par an pour sa retraite, il n'a pas résisté à l'appel des prises de parole grassement rémunérées. Ainsi, le prédécesseur de Donald Trump a empoché 400 000 dollars pour s'exprimer devant des entreprises de Wall Street comme l'a rapporté le New York Times. Michelle Obama a quant à elle reçu 225 000 dollars pour son intervention lors d'une conférence sur les femmes, sans compter les revenus qu'elle perçoit pour la tournée de son livre. L'ex-First Lady sera de passage à l'AccorHotels Arena, à Paris, le 16 avril prochain.

Michelle et Barack Obama ont également signé un énorme contrat avec Netflix. En échange de 50 millions de dollars, le couple a pour mission de produire "des contenus variés" pour le célèbre service de vidéo à la demande. Ils ont la volonté de "faire découvrir des voix créatives à même de développer l'empathie et la compréhension entre les peuples", ont-ils indiqué.

Autant d'entrées d'argent faramineuses qui ont permis aux parents de Malia, 20 ans, et Sasha, 17 ans, de payer aisément leur belle propriété de Washington à plus de 8 millions de dollars, dans le quartier le plus coté de la capitale, mais aussi de rembourser l'intégralité du prêt de leur maison de Chicago, soit 1,3 million de dollars.

Si aisément que Barack Obama a notamment reversé à plusieurs associations les 1,4 million de dollars touchés pour son prix Nobel de la paix reçu en 2009, et que Michelle redistribue 10% des ventes de ses mémoires à une association qui soutient les jeunes filles dans le monde.