Michelle Rodriguez: Homme devenu femme dans "Revenger" et en quête de rédemption

Bad-ass et tomboy à la fois, Michelle Rodriguez ne pouvait pas rêver mieux avec le film Revenger. L'actrice de Fast & Furious y incarne un tueur prénommé Frank Kitchen qui, après avoir été kidnappé, se retrouve dans le corps d'une femme. Attendu en e-cinéma ce 23 mars, Revenger est réalisé par Walter Hill. Avant de le découvrir depuis votre canapé, nous vous proposons de lever le voile sur un extrait exclusif (et clé) du film.

L'histoire de Revenger : Une chirurgienne (Sigourney Weaver) brillante et manipulatrice décide de se venger du meurtre de son frère. Elle est prête à tout pour retrouver le tueur et lui faire payer son crime....au-delà de l'imaginable. Frank Kitchen (Michelle Rodriguez) est un tueur sans pitié qui pourchasse ses proies et les abat froidement pour exécuter ses contrats. Mais cette fois-ci, le contrat, c'est lui. Un contrat motivé par un puissant désir de vengeance qui doit le mener sur le chemin de la rédemption. Après s'être fait kidnapper, Frank se réveille avec un nouveau visage... Comprenant qu'il est l'objet d'une terrible manipulation, c'est à son tour de mettre en oeuvre sa vengeance : elle sera redoutable !