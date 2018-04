Michelle Williams : L'ex-Destiny's Child est fiancée à un pasteur !

À 37 ans, Michelle Williams va se marier. La chanteuse a révélé s'être fiancée le mois dernier à Chad Johnson, son amoureux qui est pasteur. Celui-ci a eu une manière originale de lui demander sa main. Pour cela, il a fait appel à la famille de l'artiste...

"On ne pouvait pas attendre plus longtemps pour le dire", a confié Michelle Williams. La chanteuse a été surprise par son amoureux le 21 mars dernier, un an jour pour jour après le début de leur idylle. Chad Johnson, âgé de 40 ans, s'était avant cela discrètement rendu à Rockford dans l'Illinois, pour aller demander la bénédiction de la famille de la star. Il a filmé son voyage et sa demande afin de diffuser ensuite la vidéo à sa chérie lors d'une dîner romantique dans un hôtel de Pebble Beach, en Californie. Juste avant de demander l'addition, Chad a fait signe à la serveuse qui a alors ramené un iPad pour lancer la vidéo. "J'ai commencé à trembler et à pâlir quand j'ai vu tous ces gens. À la fin de la vidéo, quelque chose dans ma tête disait : 'Reprends-toi ! Il va faire sa demande ! Arrête de pleurer !' Je perdais les pédales", a raconté la chanteuse.

Chad Johnson, qui a fait la rencontre de Michelle Williams en mars 2017 lorsqu'il était pasteur dans un centre spirituel d'Arizona où la chanteuse avait trouvé refuge après une mauvaise passe, lui a offert une bague de cinq carats de chez le bijoutier Denis Mahgerefteh. Les amoureux ont annoncé vouloir organiser leur mariage cet été ! On espère pour elle que ses copines des Destiny's Child, Beyoncé et Kelly Rowland, pourront assister à la noce.

Thomas Montet