Michelle Williams : "J'étais suicidaire..."

Elle a beau avoir connu le succès et gagné beaucoup d'argent avec les Destiny's Child, il n'empêche que, derrière les sourires pour les photos, la chanteuse Michelle Williams n'allait pas bien. Elle s'en est ouverte lors de son passage sur le plateau de The Talk, le 18 octobre.

La chanteuse américaine a librement parlé de sa dépression et de ses idées noires, de mauvais souvenirs datant d'il y a quelques années. "Je suis dans un des groupes féminins qui vend le plus de disques au monde, mais je souffre de dépression, se souvient-elle. Quand je l'ai dit à notre manager [Mathew Knowles, le père de Beyoncé, ndlr] de l'époque, béni soit son coeur, il m'a dit : 'Tu viens de signer un contrat de plusieurs millions de dollars. Tu vas partir en tournée. Pourquoi serais-tu en dépression ?' Alors je me suis dit : 'Bon, je suis peut-être juste épuisée.'" Malheureusement, fragile émotionnellement depuis ses "13 ou 15 ans", la chanteuse a alors "enfoui" certaines émotions en grandissant.

Michelle Williams, aujourd'hui âgée de 37 ans, a ajouté avoir eu de très sombres pensées. "J'étais suicidaire. Je me suis retrouvée dans un endroit très noir et très lourd. Parce que parfois vous vous dites : 'Je donne du bonheur aux gens, je prends soin d'eux, je ne suis pas censée me sentir comme ça. Que faire ? Je veux juste m'en aller'", a-t-elle ajouté. La star mettra un nom sur sa maladie à seulement 30 ans, et ce n'est qu'à partir de là qu'elle pourra se faire aider.

Thomas Montet