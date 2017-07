Miguel Ángel Muñoz : L'acteur d'Un, Dos, Tres est toujours aussi sexy...

Plus tôt, les 11 et 17 juin derniers, Miguel Ángel Muñoz s'affichait aux côtés de deux autres danseurs sur le réseau social. En équilibre sur une main ou encore le corps tendu, la bombe de 34 ans qui avait participé à la cinquième saison de Danse avec les stars a fait l'unanimité sur le Net (et on comprend pourquoi).