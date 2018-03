Mika, blessé, se dévoile plâtré : "C'est pas idéal..."

Mika, que l'on retrouve actuellement dans la 7e saison de The Voice sur TF1, a connu une petite mésaventure.

En effet, comme on peut le voir sur son compte Instagram très suivi, le chanteur de Relax, Take It Easy s'est récemment blessé au poignet au point d'avoir un long plâtre. Histoire d'annoncer ce "petit" soucis à ses fans à travers le monde, Mika (34 ans) a immortalisé une photo de son bras emprisonné aux abords d'une piscine, en légendant simplement : "Mon dernier accessoire. Ce n'est pas idéal pour jouer du piano."

Forcément, les fans de la popstar d'origine libanaise ont vite plaint leur sympathique idole. "Oh c'est nul, bon rétablissement Mika", "En effet ce n'est pas idéal mais on sait attendre... Bon repos !", "Tout blanc tout neuf, il manque plus que de beaux dessins dessus (je suis volontaire pour le faire !!) Bon, plus sérieusement, c'est repos forcé", "Bon rétablissement pour ton poignet cassé, on le verra sur le direct de The Voice, faut le personnaliser", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, ce 17 mars 2018, les téléspectateurs de TF1 auront rendez-vous avec Mika dans une toute nouvelle étape du concours, l'audition finale. Les candidats déjà sélectionnés repasseront devant les coachs – face à eux cette fois – et seront jugés, via des trios, sur leur charisme sur scène et bien entendu sur leurs qualités vocales.