Mika victime de harcèlement : "Ils m'appelaient le Libanais, le pédé"

Ce n'est pas la première fois que Mika évoque ce douloureux passé. En 2015, dans Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, le chanteur de 35 ans avait raconté que c'est lorsqu'il vivait avec sa famille à Londres qu'il a été la tête de turc de sa classe et que même son professeur s'en était pris à lui. "Elle était vraiment très destructrice. Chaque fois que je parlais, je devais par exemple rester debout sur une chaise pendant une heure et elle écrivait des comptines sur moi et sur une fille de la classe et tout le monde devait les réciter (...) Je ne voulais plus aller à l'école mais j'étais obligé, alors j'ai décidé de ne plus parler". Un traumatisme que l'on comprend totalement.