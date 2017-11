Mike Horn a fait don de sa fortune à ses filles : "Je n'ai plus de maison"

Tour du monde le long de l'Equateur, traversée du Groenland en quinze jours, expéditions dans l'Himalaya et en Amazonie et plus récemment exploration qui l'a amené d'un pôle à l'autre... Mike Horn est un aventurier, un vrai. Actuellement en promotion pour son livre Libre ! (XO), il a accordé une interview au magazine Society. Il y évoque sa vie privée, notamment la disparition de son épouse et sa relation avec l'argent.

Il y a deux ans, l'homme de 51 ans a perdu sa femme Cathy, emportée par un cancer du sein. Un drame qui l'a profondément marqué et qui a été à l'origine d'une décision radicale. Après ce décès, l'aventurier a donné tout son argent à ses filles, Annika (née en 1993) et Jessica (née en 1994). "Aujourd'hui, je n'ai plus de maison, je leur ai donné celle où on habitait à Lausanne avec Cathy. Du coup, quand je suis en Suisse, je squatte chez elles, je dors sur le canapé. Maintenant, c'est moi l'enfant", explique-t-il.

Comme il le confie, Mike Horn n'a pas pas peur de ne rien posséder et déclare : "En théorie, on construit sa vie de façon à avoir une maison, une voiture, se payer des vacances. Moi, j'ai compris très jeune que ce n'était pas là-dedans que je voulais investir. A la place, je me construis des souvenirs." Une belle philosophie.

Certains l'ignorent peut-être mais dans les années 1980, Mike Horn a été très riche. En Afrique du Sud, pays dont il est originaire, il a travaillé avec son oncle dans l'import-export de fruits et légumes. "Quand tu as 80% du marché de l'hémisphère Sud et que tu as des trains qui transportent des centaines de tonnes de choux chaque jour... J'étais un jeune loup de la bourgeoisie locale", commente-t-il.

Côté actualité, lors de cette interview, Mike Horn a dévoilé que l'émission À l'état sauvage (M6) s'arrêtait. Il souhaite revenir avec un programme à lui et est à la recherche d'un producteur.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Mike Horn dans le magazine Society en kiosques le 9 novembre 2017.