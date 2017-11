Mike Horn arrête À l'état sauvage et règle ses comptes

Après huit numéros d'À l'état sauvage, Mike Horn a dit stop ! Le célèbre aventurier et explorateur, qui emmenait avec lui une personnalité pour quelques jours de marche et de survie sur M6, a décidé de mettre un terme à cette collaboration. Il explique pourquoi au magazine Society.

L'homme de 51 ans, qui a traversé le Groenland en quinze jours et a réalisé l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène, souhaiterait revenir avec son propre programme. À l'état sauvage est un format emprunté à Bear Grylls, alpiniste et aventurier britannique, ce qui n'enchante apparemment pas vraiment Mike Horn. "Comme c'est son format, il touche plus d'argent que moi. Indirectement, je travaille pour lui. Alors récemment, j'ai dit : 'J'arrête, merci, ciao.' À l'état sauvage, c'est terminé", explique-t-il. Et de poursuivre, enthousiaste : "Je reviendrai avec un programme à moi, un format original. M6 aime bien l'idée, je cherche juste un producteur. Vous verrez, ce sera de la vraie survie, un truc authentique." Affaire à suivre...

Bear Grylls, ce n'est pas un aventurier

Lors de l'entretien, l'aventurier, qui sort un livre, Libre ! (XO), n'est pas très tendre avec Bear Grylls, à qui il semble justement reprocher certaines méthodes. Reconnaissant que certains conseils du Britannique sont utiles, il ajoute : "Quand il tue un chameau pour dormir dans son estomac parce que c'est plus chaud, je trouve qu'il fait un peu dans le sensationnel. Sur le plan de la survie pure, je préfère garder mon chameau vivant car il peut me ramener à la maison et peut tenir longtemps sans eau. Mes techniques de survie sont moins sexy."

"On fait des tournages plus ou moins sur les mêmes îles mais lui il arrive, il fait ses voix off et il repart. Il ne va jamais sur l'île. Moi, je veux regarder ce qu'il y a à manger, où les gens peuvent dormir, s'il y a de l'eau, des crocodiles... Je m'implique, Bear Grylls, ce n'est pas un aventurier", lâche-t-il ensuite. Voilà qui est dit.

Après Michaël Youn, M.Pokora, Laure Manaudou, Christophe Dechavanne et Shy'm qui ont déjà participé à À l'état sauvage, trois autres personnalités se sont prêtées au jeu. Adriana Karembeu, Black M et Franck Gastambide seront au coeur des trois derniers numéros.