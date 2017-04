À l'état sauvage – Laure Manaudou "femme idéale" : Mike Horn impressionné !

Après Michaël Youn et M. Pokora, Mike Horn a convié Laure Manaudou à partager une expédition à ses côtés pour l'émission À l'état sauvage. L'explorateur a emmené la célèbre nageuse dans la bande de Caprivi, en plein coeur de l'Afrique, dans la région du Zambeze entre la Namibie, le Botswana, la Zambie et l'Angola. Ensemble, ils ont parcouru 130 kilomètres sur la terre et sur l'eau en seulement cinq jours pour descendre la rivière Kwando.

Un périple incroyable qui a bouleversé la vie de la sportive de 30 ans. Et pour cause, dans ce troisième numéro d'À l'état sauvage, Mike Horn a voulu, en plus de l'exploit sportif, susciter la frayeur chez son invités : "Avec Michaël Youn j'ai testé l'endurance, avec M. Pokora plutôt l'effort physique et avec Laure Manaudou, je voulais expérimenter une nouvelle émotion : la peur !" Et la sportive, tombée depuis enceinte de Jérémy Frérot, a été servie puisqu'elle a fait face à des hippopotames, responsables de la mort de plus de 200 personnes par an, ainsi qu'à un gigantesque troupeau d'éléphants.

Première femme à participer à l'émission, Laure Manaudou a épaté l'homme aux multiples records : traversée du Groenland en quinze jours (c'est un record), l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène et premier homme à avoir traverser l'Antarctique en solitaire. "Elle était la femme idéale. Elle ne lâche pas facilement. Elle peut creuser très profond à l'intérieur d'elle-même pour continuer. (...) Elle donne tout", a déclaré l'aventurier qui a perdu sa femme.

Fière de sa protégée, Mike Horn a surtout trouvé en elle une sorte d'alter ego. "Elle est très sensible comme moi. Il y a des choses qu'elle disait qui étaient extrêmement fortes. C'est une femme extraordinaire", déclare-t-il. Et de conclure : "C'est une mini-Mike car elle a tous les compétences pour devenir aventurière."

Un sacré compliment !

À l'état sauvage, avec Laure Manaudou, le 3 avril à 21h sur M6.