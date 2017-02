Mike Horn se confie sur la mort de sa femme : "Elle sera toujours proche de moi"

Après avoir exploré les Andes péruviennes en 1991, l'Équateur en 1999 ou encore le Groenland en 2002, l'aventurier Mike Horn s'est mis en tête de traverser l'Antarctique en solitaire, en 2016. Un challenge qu'il a relevé haut la main malgré les difficultés qu'il a affrontées.

Si l'homme de 50 ans, vu sur M6 dans The Island et À l'état sauvage (dont le prochain numéro sera consacré à Laure Manaudou) a réussi cet exploit, c'est notamment grâce à l'esprit de sa défunte femme Cathy, emportée par un cancer du sein le 19 février 2015. "Nous avions planifié cette aventure ensemble. Elle était mon ancre. Sans elle, je n'aurais rien pu accomplir de ce que j'ai fait. Elle m'a donné la possibilité d'explorer le monde en échange d'une seule promesse : revenir vivant", a-t-il confié dans un premier temps durant son entretien pour le magazine Paris Match.

Après quoi, le papa d'Annika (née en 1993) et Jessica (née en 1994) a assuré avoir ressenti la présence de sa femme au cours de son expédition périlleuse, comme si elle veillait sur lui tel un ange gardien : "Lorsque j'écoutais la playlist qu'elle m'avait préparée pour ce voyage, c'était avec des sentiments mêlés. Rempli de joie, parce qu'elle avait été ma femme, et d'une grande tristesse, parce qu'elle n'était plus là."

Mike Horn a heureusement pu compter sur le soutien de ses filles après le décès de Cathy : "Nous avons eu deux filles qui ont pris sa place et me soutiennent. Quand je leur parle, je la vois. Cathy sera toujours proche de moi. Je suis privilégié d'être entouré de tant d'amour, et c'est la plus belle raison pour vivre ma vie pleinement. Un jour, j'ai dit à Cathy que si je pouvais, j'échangerais ma vie contre la sienne. Elle a répondu : 'Mike, lorsque je ne serai plus là, vis ma vie pour moi. Vis pour nous deux.'"

D'émouvantes déclarations à retrouver dans le magazine Paris Match, en kiosques ce jeudi 23 février 2017.