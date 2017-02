Mike Horn : Après la mort de sa femme, soudé avec ses filles

"J'ai perdu ma femme, c'est quelqu'un qui était près de moi. Quelqu'un dont j'ai eu besoin dans ma vie, quelqu'un qui a préparé toutes mes expéditions (...) Si je n'avais pas été fort à l'intérieur, je serais descendu dans un trou noir et je n'aurais plus jamais vu le soleil", a déclaré Mike Horn dans l'émission À l'état sauvage avec M. Pokora diffusée lundi 6 février 2017 sur M6. Une séquence qui a beaucoup ému les téléspectateurs et internautes.

Très discret sur sa vie privée, Mike Horn parle peu de ses proches et de son épouse Cathy, rencontrée dans les années 1990 alors qu'il gérait une auberge de jeunesse à Château-d'Œx en Suisse. Avec elle, il a tout plaqué pour devenir explorateur et c'est elle qui l'aidait à organiser ses expéditions, comme la traversée du Groenland en quinze jours (c'est un record), l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène ou un voyage de six mois en solitaire à travers l'Amérique du Sud et descente de l'Amazone en hydrospeed sans assistance.

Mais, après plusieurs années du lutte contre le cancer du sein, Cathy est décédée le 19 février 2015 : "Après sa mort, j'ai choisi de faire ce tour du monde car c'est un retour vers mes racines qui sont dans l'exploration", expliquait l'aventurier sud-africain il y a un an à Le Matin.

Avec son épouse, Mike Horn a eu deux filles, Annika (née en 1993) et Jessica (née en 1994). Deux belles plantes, comme on peut le voir sur Instagram, qui rendent régulièrement hommage à leur père et à leur mère. Il faut dire que le clan Horn a toujours été très soudé. Même si le père de famille a souvent été absent pour ses voyages, Annika et Jessica ne lui en ont jamais tenu rigueur. Mieux, elles l'ont parfois rejoint sur le terrain. Ainsi sont-elles les plus jeunes personnes à avoir traversé le pôle Nord. Elles avaient 11 et 12 ans à l'époque !