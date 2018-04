Mike Horn, veuf très fier de ses filles : "On a partagé des choses incroyables"

En 2015, Mike Horn (51 ans) perdait sa femme Cathy, emportée par un cancer du sein. Un drame qui l'a évidemment profondément marqué et qui a été à l'origine d'une décision radicale. Après ce décès, l'aventurier a donné tout son argent à ses filles, Annika (née en 1993) et Jessica (née en 1994). Cependant, l'argent n'est évidemment pas la seule chose que Mike a envie d'offrir à ses enfants...

Interrogé sur sa vie familiale lors de sa participation à Turbo ce 15 avril 2018, Mike Horn, ambassadeur de la marque automobile Mercedes, a expliqué à Dominique Chapatte : "Je me demande souvent quel rôle je dois jouer dans leur vie. Je peux leur acheter une voiture, je peux leur acheter une maison, un ordinateur... Mais ça n'est pas ça qui soude la famille. Le père, c'est quelqu'un qui donne quelque chose à ses enfants qui est unique, qu'ils ne trouvent que chez lui. C'est ça que je fais depuis vingt-cinq ans d'exploration. J'ai emmené mes filles au Pôle Nord, on a traversé une île de 500 km quand mes filles avaient 11 et 12 ans. On a partagé des choses incroyables. C'est ça qui soude la famille."

Si l'explorateur – qui s'apprête à partir plusieurs mois vers l'Himalaya – peut donc compter sur ses filles pour l'accompagner dans ses voyages aux quatre coins du monde, Annika et Jessica sont également très impliquées dans la vie professionnelle de leur célèbre papa ! En effet, c'est ce duo très complice qui gère notamment l'image et la communication de l'ex-animateur d'A l'état sauvage (M6). "C'est fusionnel oui, c'est un partage incroyable. C'est vraiment un privilège de travailler avec la famille et les gens que tu aimes", a-t-il également statué.

