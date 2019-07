Miley Cyrus en deuil : Dévastée par la mort de son cochon, qui "lui manquera"

Miley Cyrus traverse une période particulièrement difficile. La chanteuse de 26 ans doit faire face à la perte de sa cochonne, originellement nommée Bubba Sue. Le 11 juillet 2019, elle s'est emparée de son compte Instagram pour rendre un dernier hommage à son animal adoré. "Très triste d'annoncer que mon amie Pig Pig est décédée. Tu me manqueras pour toujours. Merci pour toutes ces crises de rires et ces bons moments", a-t-elle écrit, en légende d'une vidéo d'elle s'amusant avec le porcelet.

Sur une autre photo, on voit l'artiste déposer un tendre baiser sur le groin de l'animal. Elle indique : "Tu vas me manquer Pig Pig." Miley avait adopté cette petite cochonne en août 2014, peu après la mort traumatisante de son chien, le husky Floyd. Elle avait officiellement changé le nom de son animal en "Pig Pig", qui signifie littéralement "cochon cochon" en français.

Gaga, elle avait posé nue à ses côtés en couverture de Paper Magazine, en juin 2015. Couverte de boue, le corps grassouillet de Pig Pig cachait ses parties intimes. Miley Cyrus avait déjà longuement évoqué son amour pour son animal. "Vraiment, la seule raison qui me pousse à ne pas partir en tournée, c'est que j'aime trop ces putains de cochons. Ça vous montre combien je les aime", avait-elle plaisanté.

Ses fans le savent, Miley Cyrus adore les animaux. Elle est l'heureuse maman d'un jeune pitbull, Milky, et d'un croisé rottweiler et beagle, Happy. Passionnée de weed, elle a appelé son autre pitbull Mary Jane. Notons aussi Emu, son célèbre chien shetland, puis Bean, un chihuahua facétieux qui doit s'entendre à merveille avec l'adorable Penny Lane, dont on ne connaît pas la race. Côté chats, l'actrice d'Hannah Montana possède Keke, un félin à poil long, Lilo et Shanti Om BB, très populaire sur Instagram. Miley était également la propriétaire d'un poisson, Pablow, tristement décédé, mais qu'elle a décidé de se faire tatouer sur le bras. Peut-être rendra-t-elle le même genre d'hommage à Pig Pig ?