Miley Cyrus et Liam Hemsworth, mariés en secret ? Le mystère enfin levé...

Le 10 mars dernier, Billy Ray Cyrus semait la pagaille sur Twitter après avoir publié un mystérieux cliché de sa fille. Sur la photo en question, Miley Cyrus s'affichait tout sourire, vêtue d'une robe blanche bohème, les cheveux au vent. "Je suis heureux... que tu sois heureuse", avait simplement commenté en légende le compositeur de musique country.

Très vite, les fans s'étaient emballés : à 24 ans, Miley Cyrus avait-elle fini par épouser son compagnon, le comédien Liam Hemsworth ? De nouveau fiancés depuis leur réconciliation en décembre 2015, la star de la pop et l'acteur de 27 ans prépareraient en effet leur mariage depuis plusieurs mois. L'année dernière, des rumeurs persistantes avaient affirmé qu'ils se diraient "oui" sur une plage australienne au cours de l'été. Puis, c'est lors du Nouvel An que d'autres rumeurs avaient fait surface, sans que quiconque ait pu y apporter une quelconque confirmation. Il faut s'y faire : l'organisation de cette union est l'un des secrets les mieux gardés... Alors, mariés ou toujours fiancés ?

Jeudi 16 mars, c'est sur les hauteurs de Los Angeles que les tourtereaux ont été repérés lors d'une randonnée. Photographiés séparément à quelques mètres l'un de l'autre, Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont vite regagné leur véhicule après s'être longuement promenés. S'il était impossible de voir la main de la chanteuse, il était en revanche facile de constater que le beau gosse australien ne portait aucune alliance à l'annulaire gauche...

En réalité, le manager de l'interprète de We Can't Stop avait démenti les rumeurs de mariage le 10 mars dernier auprès du magazine Us Weekly, soit quelques heures après la publication du mystérieux cliché de Billy Ray Cyrus. "Il s'agissait juste de magnifiques photos qui ont été prises dans une robe blanche", a-t-il justifié. C'est dit !