Miley Cyrus : Fini la drogue, la chanteuse assure qu'elle est totalement clean !

Ce n'est pas le première fois que Miley Cyrus déclare qu'elle en a fini avec ses démons. Drogues, alcool... celle qui a signé un retour plus que remarqué avec son nouveau morceau Malibu et son style différent et sans chi-chi l'assure dans le Tonight Show de Jimmy Fallon ce mercredi 14 juin : la marijuana ? Plus jamais.

Sur le célèbre plateau de l'émission diffusée sur la chaîne américaine SNL, l'ex-star de la série Hannah Montana s'est exprimée sur ce qui l'avait poussée à combattre ses addictions : "Je n'arrêtais pas de faire le même cauchemar... Je me voyais mourir pendant mon monologue sur SNL pour des raisons quelconques. J'étais tellement défoncée que j'en mourais. J'allais même sur Google pour savoir si ça s'était réellement passé ! (...) Personne n'est mort à cause la marijuana, mais personne n'en a jamais fumé autant que moi."

Souvenez-vous, dans une interview qu'elle avait accordée le mois dernier au magazine Billboard après de nombreux mois d'absence de la scène médiatique, la chanteuse de 24 ans avait exprimé sa volonté de devenir une autre personne : "Je n'ai pas fumé d'herbe depuis trois semaines, ce qui représente la période la plus longue pour moi jusqu'à présent. Je ne prends pas de drogues, je ne bois pas, je suis totalement sobre en ce moment ! C'est une chose... que je voulais vraiment faire. J'aime m'entourer de personnes qui me rendent meilleure, plus évoluée, plus ouverte. Et j'ai remarqué que ce ne sont pas les personnes qui sont défoncées. Je veux être hyper sobre et active car je sais très bien où je veux aller."

Deux mois après avoir chassé de son esprit ses addictions, la jeune femme revient plus forte que jamais !