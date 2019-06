Mimie Mathy et la chirurgie esthétique : "J'ai fait une réduction mammaire"

Faustine Bollaert, Karine Le Marchand... De plus en plus de stars confient avoir eu recours à la chirurgie esthétique. C'est le cas également de Mimie Mathy. La célèbre comédienne de 61 ans est passée sur le billard et l'explique pour la première fois auprès de nos confrères du magazine Télé Star.

Invitée à donner son avis sur les déviances de la chirurgie esthétique, la vedette de Joséphine, ange gardien (TF1) en profite pour faire une rare confidence : "J'y ai eu recours pour une réduction mammaire. Je comprends qu'on le fasse pour se sentir mieux, mais à petites doses. J'aurais pu tout refaire, mais il aurait fallu s'attaquer aux fondations chez moi. C'est un trop gros chantier, j'y ai renoncé !"

Des propos qui font écho à ceux tenus en novembre dernier auprès de Télé 7 jours. L'épouse de Benoist Gérard avait confié travailler sur ses complexes : "Je ne me déteste pas, mais il y a des moments où je me préfère. Je ne pense pas que j'aurais avancé dans la vie si je me détestais. Je ne dis pas que je m'aime, j'essaie de rendre l'enveloppe la plus jolie possible." Au fil des années, l'actrice atteinte d'achondroplasie, d'où sa petite taille de 1,32 m, s'est acceptée. "J'ai envie de vivre normalement", avait-elle ajouté.

La chirurgie esthétique est d'ailleurs un sujet évoqué dans Le Prix de la loyauté, volet faisant suite au Prix de la vérité dans lequel Mimie Mathy interprétait le capitaine Marie Jourdan. Ce deuxième épisode sera diffusé samedi 15 juin 2019 dès 21h sur France 3. Rappelons que d'ici à octobre prochain, la comédienne devrait débuter les tournages de la série Dix pour cent (France 2).

L'interview de Mimie Mathy est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 10 juin 2019.