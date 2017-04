Mimie Mathy prête à reprendre les tournages : "Joséphine, c'est pas James Bond"

Lundi 3 avril à 20h55, les téléspectateurs de TF1 auront la chance de pouvoir retrouver Mimie Mathy dans un épisode inédit de Joséphine ange gardien. À cette occasion, l'actrice de 59 ans récemment opérée du dos a accepté de répondre aux questions du Parisien.

Dès le début de l'entretien, Mimie a révélé qu'elle avait un peu menti sur le véritable mal qui la rongeait afin de ne pas trop inquiéter ceux qui l'aiment. "J'ai subi une opération de la colonne vertébrale il y a deux mois et elle s'est bien passée. J'avais évoqué une hernie discale pour n'affoler personne. Mais c'était plus sérieux ; j'ai eu une arthrodèse, un élargissement du canal rachidien. L'opération a duré six heures et j'ai une cicatrice de 30 cm ! (...) Aujourd'hui, je suis une vraie jeune fille et je repars pour vingt ans !"

Qu'on se le dise, Mimie Mathy a physiquement beaucoup souffert du dos avant de se décider à aller voir des médecins. "Je souffrais terriblement depuis plus d'un an. J'avais de gros problèmes de dos liés un peu à ma taille. J'ai enchaîné mon spectacle, les tournages... J'avais mal quand je marchais. On le voit dans Joséphine ce soir : je boite, car j'ai mal. Il était temps de prendre soin de moi", a-t-elle expliqué.

Désormais très impliquée dans sa rééducation, Joséphine commence à entrevoir le bout de sa convalescence et n'a qu'une hâte : retrouver son mari Benoist et travailler. "Je reprends le tournage de Joséphine le 17 avril. Je suis d'attaque et ils vont prendre soin de moi. Joséphine, ce n'est pas James Bond : je ne vais pas sauter d'une voiture ! J'enchaînerai en juin avec un autre inédit", a-t-elle assuré.

