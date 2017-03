Mimie Mathy, opérée du dos : "Je suis en rééducation intensive..."

Le 3 avril prochain, les téléspectateurs de TF1 découvriront en prime time un épisode inédit de la série Joséphine ange gardien avec Mimie Mathy. En attendant cette diffusion, la comédienne de 59 ans a accepté de répondre aux questions de Télé Star et a évidemment parlé de sa convalescence après son opération du dos.

"J'ai eu raison de faire cette opération, entre les mains d'un chirurgien magique. Aujourd'hui, je suis en rééducation intensive et depuis l'atelier Fugain, je n'avais jamais fait autant de sport", a-t-elle révélé. Et de poursuivre, ravie d'avoir franchi cette épreuve : "Je vais de mieux en mieux. Il fallait que je prenne le temps de procéder à cette opération, mais ça va me changer la vie."

Déjà, le 21 mars dernier, alors qu'il préparait une nouvelle recette dans C'est au programme - l'émission matinale présentée par Sophie Davant sur France 2 -, le cuisinier Benoist Gérard évoquait l'état de santé de sa célèbre son épouse face à l'animatrice. "Elle va très bien, très très bien", avait-il lâché brièvement.

Pour rappel, Mimie Mathy avait fait l'objet de rumeurs en décembre 2016, certains la disant paralysée. Contrainte d'annuler sa participation aux Enfoirés 2017, la comédienne de 59 ans avait tenu à rétablir la vérité sur son blog. Invitée de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 10 janvier dernier, la star de Joséphine Ange Gardien avait révélé le véritable mal dont elle souffrait, "une grosse hernie".