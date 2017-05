Mimie Mathy, sa première fois : "J'étais super contente ! J'ai appelé mon père"

Mardi 9 mai 2017, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueillait l'une des personnalités préférées des Français : Mimie Mathy. Face à l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL, la star de Joséphine ange gardien (TF1) a notamment évoqué sa "première fois".

En effet, alors qu'elle s'épanchait sur son rapport aux hommes - notamment quand elle était adolescente -, Mimie Mathy (59 ans et heureuse avec Benoist) a expliqué : "Les garçons, ils sont trop cons à cet âge-là ! Mais moi je leur parlais à mes copains à qui je rêvais de rouler une pelle, je leur disais 'Mais je suis quand même formidable, tu trouves pas ? Je suis drôle, je te fais rire' Et j'avais toujours la même réponse 'On veut pas te faire du mal !' Moi je leur répondais 'Avant de me faire du mal, pensez à me faire du bien."

Et celle qui a récemment subi une lourde opération du dos de révéler dans la foulée à propos sa première fois survenue à l'âge de 20 ans : "Ah, j'étais super contente ! J'ai appelé mon père, je lui ai dit 'Ça y est ! Je suis une femme'. Il ne me manquait que ça donc ça c'était super, j'étais contente. C'était quelqu'un de normal, de bien, de chouette... Même si c'est pas une histoire qui a duré, j'étais heureuse. Il me manquait ce petit truc et je l'avais !"

Côté audiences, ce dernier numéro du Divan de Marc-Olivier Fogiel a captivé pas moins de 550 000 téléspectateurs en moyenne, soit 6,7% du public. Un joli score !

Un épisode à revoir ici.

