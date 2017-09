Mireille Darc et les enfants de son mari : "Elle s'est intégrée avec douceur"

Le 28 août, Mireille Darc a rendu son dernier souffle, à l'âge de 79 ans. Les Français pleurent l'actrice, réalisatrice et photographe passionnée qu'elle était, marquant les mémoires grâce à son talent, son charisme et son engagement. Ses proches doivent eux faire face à la disparition de celle qu'il surnommait tendrement Mimi. Les images d'Alain Delon bouleversé, soutenu notamment par son fils Anthony, figurent parmi les clichés douloureux de ses obsèques. À ses côtés, il y a bien évidemment le mari de la star, l'architecte Pascal Desprez. Dévasté, il doit apprendre à faire le deuil. Dans Paris Match, il a livré des souvenirs émouvants, notamment sur la relation de ses enfants nés d'une précédente relation avec la femme qu'il aimait tant et qui ne pouvait pas avoir d'enfant à cause d'une malformation cardiaque.

En 1996, Mireille Darc croise le chemin de Pascal Desprez. Il confie à Paris Match : "Nous n'avons rien eu besoin de casser pour former notre couple. Nous étions libres, nous n'avons fait que réunir nos solitudes." Quand ils se mettent en couple, Pascal Desprez est déjà papa de deux grands enfants : "Un fils, Cecil-Laurent, et une fille, Clémentine, auprès desquels Mireille s'est intégrée avec douceur et intelligence. Avoir Mireille dans notre famille était un honneur pour mes enfants et moi. Nos liens ont toujours été empreints d'une grande élégance."

Mireille Darc n'a pas pu être mère, mais elle deviendra grand-mère. Quand Clémentine Desprez devient maman pour la première fois il y a dix-sept ans, l'héroïne des Coeurs brûlées est aux anges : "Elle s'est précipitée à la clinique", écrit Paris Match, pour rencontrer le nourrisson, Valentin. Deux ans plus tard, naît Justine aujourd'hui une adolescente qui fait découvrir à sa Mimi les nouvelles technologies. Sur sa page Facebook, la fille du mari de Mireille Darc publie d'ailleurs les photos que Paris Match a dévoilées dans sa dernière édition en remerciant le magazine.