Miss Belgique, Romanie Schotte : Accusée de racisme, elle échappe à l'amende

Attaquée en justice par un homme noir néerlandais qui se disait victime de racisme après la publication d'une photo de Romanie Schotte sur laquelle il prétendait apparaître en arrière-plan, la Miss Belgique 2017 peut souffler : le tribunal civil de Bruges a décidé de l'innocenter.

Avant son élection, Romanie Schotte avait posté un selfie sur Instagram et, en arrière-plan, on pouvait voir un homme noir. Dans les commentaires, un de ses abonnés avait alors écrit That nigga ("ce nègre" en anglais) et la demoiselle avait répondu I know ("je sais") en ajoutant une émoticône en forme d'excrément. Accusée de racisme, elle avait essayé de se justifier mais s'y était très mal prise... Rapidement, l'affaire avait pris de l'ampleur et un homme habitant Anderlecht avait porté plainte, affirmant être celui de la photo. Il lui réclamait 20 000 euros de dommages et intérêts. Problème, il n'a pas été en mesure de prouver qu'il était bien l'homme visible sur le cliché.

Comme le rapporte le site 7sur7.be, "la défense a plaidé le fait que K.B. [les initiales du plaignant, NDLR] n'est pas la personne qui figure sur le cliché", celui-ci n'ayant d'ailleurs apporté que deux photos à la justice et n'a pas assisté à l'audience. "Le tribunal ne voit aucune ressemblance entre l'homme que l'on voit sur la photo dans le bus et la photo que le plaignant a postée, où l'on peut voir un homme qui a l'air plus jeune", écrivent nos confrères. Le juge a examiné la photo de la carte d'identité du plaignant et a estimé qu'en dépit d'une certaine ressemblance, il était impossible d'affirmer qu'il était bien l'homme figurant sur le selfie de Romanie Schotte.

