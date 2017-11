Miss France 2018 : Alicia Aylies et Sylvie Tellier révèlent la nouvelle couronne

Qui succédera à Alicia Aylies, alias Miss France 2017 ? Le 16 décembre prochain, le concours Miss France 2018 aura lieu à Châteauroux pour élire une reine de beauté parmi les trente Miss régionales, celle-là même qui remportera l'écharpe ainsi que la précieuse couronne. Conçu par le bijoutier Julien d'Orcel, partenaire de Miss France depuis 2009, le nouveau diadème a été dévoilé lundi 6 novembre à l'hôtel particulier Le 6 Mandel, dans le 16e arrondissement de la capitale, en présence d'Alicia Aylies.

Vêtue d'une robe en cuir noir et d'un manteau émeraude, la jeune femme de 19 ans était tout simplement ravissante pour se joindre à Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France, afin d'inaugurer cette couronne. Serti de diamants et de saphirs, le majestueux bijou représente l'élégance et la féminité à l'état pur, une vraie petite merveille !