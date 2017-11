Miss France 2018 en Californie : Les coulisses du grand départ pour Los Angeles

CARNET DE BORD

Dimanche 19 novembre

8h30. Le rendez-vous est donné à 8h30 à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Dès leur arrivée à l'enregistrement, les 30 Miss régionales se font remarquer par les voyageurs qui s'amassent autour d'elles pour les prendre en photo. Toutes arborent déjà, en plus de leur plus joli sourire, leur écharpe iconique. Dans une quinzaine d'heures, elles pourront dire au revoir à la fraîcheur parisienne pour embrasser les températures plus que clémentes de la Californie ! L'excitation monte.

10h45. Quelques minutes avant l'embarquement, les voyageurs proches de la porte A37 y vont tous de leur petit pronostic en regardant défiler les Miss régionales dans le salon. Miss Champagne-Ardenne, Miss Corse, Miss Ile-de-France, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Provence ont déjà leurs fans.

23h30 (14h30, heure locale). Après douze heures de vol à bord d'un appareil d'Air Tahiti Nui aux couleurs de Miss France, deux repas et de nombreux films visionnés (Kingsman, Wonder Woman ou encore Vaïana), nous arrivons enfin à l'aéroport international de Los Angeles. Les traits sont forcément un peu tirés mais l'excitation est maximale ! Le comité d'accueil composé de fans du concours et de photographes oblige nos reines de beauté à se parer de leur plus beau sourire malgré leur long périple.

4h du matin (19h, heure locale). Les Miss arrivent enfin à La Quinta, une ville à l'Est de Los Angeles où il fait pas moins de 30 °C en journée en plein mois de novembre, après un nouveau transfert. Quasiment vingt heures après notre départ de Paris, nous voilà enfin à bon port !

Demain, quelques Miss auront le privilège de pouvoir admirer le lever du soleil depuis une Montgolfière... Des images, on l'espère, à couper le souffle ! Purepeople.com sera là, bien entendu, pour vous faire vivre cette expérience unique.

Julien Perret

Suivez les aventures des Miss en Californie sur nos réseaux sociaux (Snapchat : purepeopelsnap) et bien entendu chaque jour sur Purepeople.com ! À demain !