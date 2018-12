Miss France 2019 : Nos 5 Miss favorites pour remporter la couronne !

Nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite du concours. Ce 15 décembre 2018, les téléspectateurs de TF1 désigneront la Miss régionale qui succédera à Maëva Coucke en tant que Miss France 2019 au terme d'une soirée 100% glamour animée par Jean-Pierre Foucault.

En attendant le verdict et peut-être les larmes de joie de l'heureuse élue, Purepeople.com vous propose de découvrir son pronostic – totalement subjectif – pour le Top 5 de l'élection à venir.

5. Miss Réunion, Morgane Soucramanien, 18 ans. Née le 19 avril 2000, Morgane est en 1re année de DUT Carrière sociale à la Réunion, option assistante sociale. Plus tard, elle aimerait devenir assistante sociale ou éducatrice spécialisée. La jolie brune adore les randonnées, les balades et pratique la course à pied et le sport en salle. Morgane se définit comme une jeune femme généreuse, aimable et serviable !

4. Miss Île-de-France, Alice Quérette, 24 ans. Née le 7 mars 1994, elle est en 2e année de master Marketing digital en grande école de commerce. Alice aime dessiner et voyager, elle pratique le tennis depuis douze ans et le fitness. Alice se définit comme drôle, généreuse et positive !

3. Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, 24 ans. Née le 3 décembre 1994, Vaimalama est diplômée d'un master de management marketing. Elle a été Community Manager dans une salle de musculation pendant un an. Elle se consacre cette année à son titre de Miss Tahiti. Vaimalama fait de la guitare et du ukulélé depuis dix ans. Elle pratique la gymnastique, la musculation, le fitness, l'athlétisme et le surf et se définit comme avenante, curieuse, déterminée et sociable.

2. Miss Picardie, Assia Kerim, 22 ans. Née le 20 mars 1996, Assia est en 3e année de licence de géographie, aménagement du territoire. Plus tard, elle aimerait se spécialiser dans l'urbanisme ou devenir professeure des écoles. Elle fait du running, de la natation et du fitness en salle. Assia se définit comme une jeune femme altruiste, persévérante et optimiste !

1. Miss Languedoc-Roussillon, Lola Brengues, 19 ans. Née le 2 octobre 1999, Lola est en 1re année de licence sciences de la vie. Elle aime voyager et faire le tour de la France en camping-car en famille. Elle pratique le VTT, le ski, le fitness et la course à pied régulièrement. Elle a aussi pratiqué l'escalade pendant six ans. Lola se définit comme une jeune femme souriante et curieuse !

Verdict le 15 décembre 2018 sur TF1, en fin de soirée !