Miss France 2019 : Une candidate écartée du concours Miss Nord-Pas-de-Calais

S'il est un titre de Miss régionale qui est devenu convoité, c'est bien celui de Miss Nord-Pas-de-Calais. Il faut dire que la région est celle qui a couronné le plus de Miss France ces dernières années, de Camille Cerf à Maëva Coucke en passant par Iris Mittenaere. Une chose est sûre, la jolie Meggy Pinte ne sera pas celle qui perpétuera cette tradition...

En effet, comme la jeune femme élue Miss Pevele 2017 l'a indiqué ce 9 octobre 2018, elle a été évincée de la course au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais 2018 au profit de sa dauphine Juliette Wattrelot. Elle a écrit sur ses réseaux sociaux : "Bonjour à tous, il est temps pour moi de vous annoncer que je ne suis plus candidate pour Miss NPDC. En effet, il a été décrété qu'en raison de désaccords juridiques (concernant mes anciennes expériences en tant que Miss Côte d'Opale et dauphine de Miss Aéronautique France), je ne suis pas en adéquation avec la règlementation de la société Miss France."

Naturellement, cette décision a beaucoup peiné la jeune femme qui misait beaucoup sur cette compétition. "Après onze mois en tant que Miss Pevele, je suis triste et déçue. Je suis touchée par cette annonce mais j'entame de ce fait très prochainement de nouveaux projets. (...) Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue et me soutiennent, ainsi que les filles que j'ai quittées ce matin de par ma propre décision", a-t-elle assuré.

L'élection de Miss France 2019 sera diffusée le 15 décembre 2018, depuis Lille, en prime time sur TF1.